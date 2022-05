Unbekannte klauen in Günzburg ein abgestelltes Paket

Die Polizei sucht in Günzburg nach Zeugen für einen Paketdiebstahl. Wer hat am Stadtberg Auffälliges beobachtet?

Die Zustellung von Paketen baut auch auf das Vertrauen in die Ehrlichkeit der Bürger. Dass dies nicht immer funktioniert, zeigt ein Fall in Günzburg. Am Samstag stellte ein Paketdienst seine Lieferung im Eingangsbereich eines Mehrfamilienhauses am Stadtberg ab. Das Paket wurde dann zwischen 15 Uhr und 15.30 Uhr von bislang unbekannten Personen gestohlen. Zeugen, die Angaben zu Personen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)