Unbekannter entwendet E-Scooter am Günzburger Bahnhof

Eine Schülerin stellt ihren E-Scooter in Günzburg am Bahnhof ab und sperrt ihn an ein Gerüst. Als sie am Abend zurückkehrt, ist der Scooter verschwunden.

Eine 16-jährige Schülerin hat am Samstag gegen 9 Uhr ihren E-Scooter im Bereich des Günzburger Bahnhofs neben der Fahrradabstellbox abgestellt und ihn an ein Gerüst gesperrt. Als sie am Abend gegen 19.10 Uhr zurückkam, stellte sie fest, dass ihr E-Scooter gestohlen wurde. Der E-Scooter hatte einen Wert von 410 Euro. Zeugen sollen sich bei der PI Günzburg unter Telefon 08221/9190 melden. (AZ)

