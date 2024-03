Günzburg

10:35 Uhr

Unbekannter löst Feueralarm in der Tiefgarage aus

Ein Unbekannter hat in der Tiefgarage am Forum in Günzburg den Feuermelder eingeschlagen.

Am Freitagabend hat ein eine unbekannter Person in der Tiefgarage am Forum den Feuermelder eingeschlagen. Dies führte zu einem Ausrücken der Freiwilligen Feuerwehr Günzburg. Da kein triftiger Grund für das Betätigen des Feuermelders gegeben war, wird nun wegen Sachbeschädigung und Missbrauch von Notrufen ermittelt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder sonstige Hinweise auf den unbekannten Täter haben, um telefonische Kontaktaufnahme unter 08221/919-0. (AZ)

