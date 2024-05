Günzburg

Wenn aus einem "Glücksfall" 65 Ehejahre werden

Plus Christa und Wilhelm Schmid aus Günzburg feierten am 1. Mai ihre Eiserne Hochzeit. Gemeinsam blicken sie auf die vergangenen Jahrzehnte zurück.

Von Claudia Jahn

Schon oft hatte das Ehepaar Christa und Wilhelm Schmid aus dem Günzburger Ortsteil Denzingen großes Glück in ihrem Leben. Dementsprechend dankbar blicken sie am Maifeiertag auf 65 gemeinsame Ehejahre zurück, als sie im engsten Familienkreis ihre Eiserne Hochzeit feiern.

Die beiden heute 86-jährigen Eheleute bezeichnen es als großen Glücksfall, dass sie sich im zarten Alter von 15 Jahren kennengelernt haben, als sie vor dem Schaufenster des Elektrofachgeschäfts Wirth in der Günzburger Hofgasse das Abendprogramm im dortigen Fernseher ansahen. Die gebürtige Burtenbacherin Christa war damals neu als Hausgehilfin ins Café Mader gekommen, welches sich ebenfalls in der Hofgasse befand, und suchte ein wenig Zeitvertreib. Der Maurerlehrling Wilhelm zögerte nicht lange, sprach das hübsche Mädchen an und ein nettes Gespräch entwickelte sich.

