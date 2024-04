Zwei besondere Stadtrundgänge in Günzburg im Jubiläumsjahr

Zum 25. Geburtstag der Tourist-Information gibt es insgesamt 52 öffentliche Führungen für Gäste und Einheimische.

Insgesamt 52 öffentliche Führungen durch Stadt, Bürgerpark, Unteres Tor und Frauenkirche bietet die Tourist-Information Günzburg-Leipheim dieses Jahr vom 1. Mai bis zum 29. Oktober an. Die neun Günzburger Guides freuen sich schon darauf, ihren Begleitern die Geschichte der 2000 Jahre alten Stadt weiterzugeben. Und auch in diesem Jahr sind einige neue Themen hinzugekommen.

Stadtführer Stefan Baisch widmet erstmals einen Rundgang „Mauern, Tore, Türme“. Dabei erfährt man spannende Geschichten über Kirchtürme und die Stadtmauer mit ihren Wehrtürmen. „ Günzburg zum Probieren“ und „Todschick“ – so sind die neuen Touren von Antje Mühlenbein durch die Große Kreisstadt überschrieben. Beim Rundgang „Todschick“ suchen Antje Mühlenbein und ihre Begleiter den roten Faden der schwäbischen Textilgeschichte in Günzburg.

Kulinarische Stadtführung in Günzburg mit Zusatztermin

„Günzburg zum Probieren – die kulinarische Stadtführung“ erklärt, wie Geschichte die gastronomische Vielfalt einer Stadt bestimmt. Bei diesem Trip werden an verschiedenen Stationen kleine Verkostungen angeboten. Aufgrund der beinahe schon komplett ausgebuchten drei kulinarischen Führungen nahm die Tourist-Information einen vierten Termin ins Programm auf. Diese Zusatzführung steigt am Samstag, 12. Oktober, um 11 Uhr.

Zwei Rundgänge, die es nur in diesem Jahr geben wird, stehen am 3. Juli und am 31. August auf dem Plan: Zum 25. Geburtstag der Tourist-Information führt Christine Gorzitze an Orte, an denen der Tourismus in Günzburg seine Anfänge erlebt hat. Inzwischen fest etabliert im Führungsprogramm hat sich der Rundgang mit dem Titel „Napoleon in Günzburg.“ Der Napoleon-Experte Thomas Schuler bietet die Tour auf den Spuren des französischen Kaisers am 8. September an.

Auch diese Rundgänge erfreuten sich im vergangenen Jahr großer Beliebtheit. 182 Mal machten sich die Günzburger Guides mit ihren Gruppen zu den verschiedensten Sehenswürdigkeiten auf. Die erste öffentliche Stadtführung des Jahres bietet die Tourist-Information Günzburg-Leipheim am Mittwoch, 1. Mai, um 19 Uhr an. Auf dem Programm steht dann der Klassiker „Günzburg und seine Geschichte“. Tickets für die Führungen gibt es online unter www.guenzburg-tourismus.de oder bei der Tourist-Information. (AZ)