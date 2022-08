Zwei Männer werden im Zug am Bahnhof Günzburg handgreiflich

Nach einem handfesten Streit in einem Zug, der auf dem Gleis am Bahnhof Günzburg steht, bleiben ein zerrissenes T-Shirt und die Suche nach einer Person.

Nach einer Auseinandersetzung im Zug am Bahnhof von Günzburg sucht die Polizei einen Tatverdächtigen und Zeugen. Demnach kam es in der Nacht auf Dienstag gegen 1 Uhr zu einer verbalen und körperlichen Auseinandersetzung in einem Personenzug. Der Zug stand zur Tatzeit auf Gleis 1. Einem 28-jährigen Mann wurde von einem bislang unbekannten Täter im Verlauf dieser Streitigkeit das T-Shirt zerrissen. Der Tatverdächtige hatte sich jedoch vor Eintreffen der Streifenbesatzung bereits aus dem Zug entfernt und konnte nicht mehr festgestellt werden. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)