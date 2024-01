Betriebsunfall: Mann verletzt sich an der Müllpresse schwer

Ein Arbeiter hat sich in einem Betrieb in Gundremmingen zwei Finger zwischen einem Abfallstück und der Maschinenwand eingeklemmt. Er musste ins Krankenhaus.

Ein Betriebsunfall mit einer schwerverletzten Person ist am Mittwoch in einem Betrieb in Gundremmingen passiert. Ein Arbeiter war laut Polizeibericht damit beschäftigt, Müll zu pressen, um das Volumen zu verkleinern. Dabei werden vorbereitete Fässer in eine Presse gegeben. Nach dem Pressvorgang wird der gepresste Abfall mit einem sogenannten Stempel aus der Presse herausgedrückt. Aus noch ungeklärter Ursache verkantete sich der Pressling jedoch. Der Arbeiter versuchte, diesen mit einem Brecheisen zu lösen.

Arbeitsunfall in Gundremmingen: Kein Fremdverschulden

Als er mit dem Eisen hantierte, löste sich das zusammengepresste Metall plötzlich aus der Führung und klemmte dem Arbeiter zwei Finger der linken Hand zwischen dem Abfallstück und der Maschinenwand ein. Wie die Polizei weiter berichtet, erlitt der Mann eine schwere Quetschung der beiden Finger. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Beamten der Polizeiinspektion Burgau haben die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Da der Mann allein an der Presse arbeitete, kann Fremdverschulden ausgeschlossen werden. (AZ)