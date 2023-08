Radfahrer prallt gegen stehendes Auto in Gundremmingen

In Gundremmingen hat sich am Montagnachmittag ein Unfall mit einem Auto und einem jugendlichen Fahrradfahrer ereignet.

Am vergangenen Montagnachmittag gegen 17 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Auto und einem Fahrradfahrer. Ein 41-jähriger Autofahrer, der auf dem Mittelanger unterwegs war, blieb an der Einmündung zur vorfahrtsberechtigten Hauptstraße stehen. Von links auf dem Gehweg kam ein Fahrradfahrer, der nach Angaben des 41-Jährigen ständig auf sein Handy schaute und deshalb in die linke Seite des stehenden Autos fuhr. Der jugendliche Radfahrer stürzte durch den Aufprall, blieb aber scheinbar unverletzt. Er stieg wieder auf sein Rad und fuhr weiter. Am Auto entstand kein Sachschaden, ob der beteiligte Jugendliche verletzt wurde, ist laut Polizei momentan nicht bekannt. Unbeteiligte Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder der beteiligte Jugendliche sollen sich unter der Telefonnummer 08222/96900 bei der Polizeiinspektion Burgau melden. (AZ)