Beziehungsstreit eskaliert: Frau wird angeblich von ihrem Partner geschlagen

Eine 45-jährige Frau alarmiert die Polizei, weil ihr Lebensgefährte zugeschlagen hat. Beide sind stark alkoholisiert. Die Polizei nimmt den Mann in Gewahrsam.

Am frühen Samstagabend ging bei der Polizei der Notruf einer aufgelösten und weinenden 45-jährigen Frau ein. Sie sei von ihrem Mann geschlagen worden. Die eingesetzten Beamten trafen die Frau und ihren gleichaltrigen Lebensgefährten, beide in stark alkoholisiertem Zustand, an.

Die Frau gab gegenüber den Beamten an, dass sie im Verlaufe eines Streits von ihrem Partner ins Gesicht geschlagen und am Kragen gepackt worden sei. Eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich. Da nicht auszuschließen war, dass es zu weiteren Straftaten kommen könnte, wurde der Mann in Gewahrsam genommen. Er musste die Nacht in der Ausnüchterungszelle der Polizei in Burgau verbringen, teilt die Polizei mit. (AZ)