Haldenwang

12:00 Uhr

In Haldenwang geht es vor allem ums Bauen

In der Gemeinde Haldenwang wird weiterhin kräftig gebaut, im Bild das neue Baugebiet im Ortsteil Hafenhofen.

Plus Die Gemeinde Haldenwang beschäftigte sich mit ihrer Haltung zum Zweckverband „Wohnungsbau Landkreis Günzburg“. Auch um einen Treffpunkt für Jugendliche ging es.

Von Peter Wieser

Im Sommer vergangenen Jahres hatte sich der Haldenwanger Gemeinderat mit einem möglichen Beitritt zum künftigen Zweckverband „Wohnungsbau Landkreis Günzburg“ befasst. In der Januarsitzung wurde insoweit ein Beschluss – wenn auch nicht einstimmig – gefasst, diesem beizutreten, wenn der aktualisierte Satzungsentwurf vorliege. In der Sitzung am Mittwoch gingen die Meinungen jedoch auseinander. Zudem hatte sich die Verwaltung zu einem Beitritt eher skeptisch gezeigt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .