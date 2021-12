Kreis Günzburg gründet Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau

Plus Der Kreis Günzburg will wieder eine Gesellschaft für sozialen Wohnungsbau - und gründet sie. Zwei Gruppen sollen vorrangig davon profitieren.

Nun ist es amtlich: Der Landkreis Günzburg steigt wieder in den sozialen Wohnungsbau ein. Im Kreistag wurde einstimmig beschlossen, einen Zweckverband mit dem Namen "Wohnungsbau Landkreis Günzburg" zu gründen. Diesem Verband können auch interessierte Städte und Gemeinden beitreten. Wie Landrat Hans Reichhart ( CSU) erklärte, hätten einige Kommunen bereits ihre Teilnahme signalisiert, es gebe auch schon konkrete Projekte und geeignete Grundstücke, um neue Wohnungen bauen zu können. Weitere Städte und Gemeinden seien eingeladen, sich der Wohnungsbaugesellschaft anzuschließen.