Das Ende der Mission Wiederaufstieg für den VfL Günzburg

Der VfL Günzburg verliert das Bayernliga-Gipfeltreffen gegen den neuen Meister HT München 27:31. In die Rückschau mischt sich ein unerwarteter Zwischenton.

Als die Schlacht um die Meisterschaft in der Handball-Bayernliga geschlagen war, verkündete die Anzeigentafel in der Rebayhalle still und emotionslos ein 27:31. Verstummt war der Hexenkessel zweier großartiger und fairer Fangruppen dennoch nicht. Allerdings blieb er in seiner Begeisterung gespalten. Die Fans aus dem Hachinger Tal feierten den Aufstieg in die 3. Liga – ein Erfolg, den ihnen kaum ein Handball-Experte in Bayern vor der Runde zugetraut hätte. Und die VfL-Fans beklatschten ihre Lieblinge für ein fantastisches Spiel, in dem die Schützlinge von Trainer Sandro Jooß ihre körperliche Grenze berührt hatten – und letztlich trotzdem an der Mission Wiederaufstieg gescheitert waren.

Jakob Hermann erzielt das erste Tor

Das 1:0 erzielte Jakob Hermann, der bei jeder einzelnen Aktion alles reinwarf. Die Münchner Tempobolzer antworteten mit ihren schnellen Außenspielern Philipp Steuck und Fynn-Bjarne Junior. Besonders mit ihrer ersten Welle heben sich die Handballer aus dem Hachinger Tal von allen Bayernligisten weit ab.

Auch in der vierten Auseinandersetzung dieser Saison rasten beide Mannschaften getreu der neuen Handball-Glaubensrichtung „Tempo hat keine Grenzen“ über die 800 Quadratmeter. Per Siebenmeter traf Noah Heisch zum 5:4, der nächsten VfL-Führung.

In dieser frühen Phase erhielt der bis dahin beste Gästespieler Tobias Fehrenbach die Rote Karte. Die Spieler um ihren Trainer Johannes Borschel brauchten daraufhin einige Zeit, um sich neu zu organisieren. Das nutzten die Weinroten. Über den Gegenstoß zogen sie erst auf 8:4 und später auf 9:5 davon. Das eigene Tempo führte nun freilich auch zu Fehlern und HT hat nun mal viele gute Spieler. Vitus Baumgartner führte mittlerweile geschickt Regie beim Gast. Beim 11:11 war das Spitzenspiel, das seinen Namen 60 Minuten lang verdiente, komplett ausgeglichen.

Das Spiel verändert sich

Das Spiel veränderte sich nun. Zwar wurde immer noch die Tempohatz nach erfolgreichem Ballgewinn gesucht. In den Vordergrund spielten sich aber nun beide Defensiven. Dabei tat sich der statische VfL-Rückraum mit der Deckung der Spielgemeinschaft aus Taufkirchen und Unterhaching noch schwerer als umgekehrt. Nicolas Gräsl, Fabian Winter und Bastian Axel Kropp brachten ihre Farben mit drei Toren Differenz in Front. Gewechselt wurde beim 14:16.

Hannes Baur erzielte unmittelbar nach Wiederbeginn den Anschlusstreffer. VfL-Torwart Patrick Rösch agierte glücklicher als sein Vorgänger Patrick Bieber und bekam gleich einige wichtige Bälle zu fassen. Zeitstrafen waren für beide Seiten ungünstig; die Oberbayern entschieden den Vorteil ebenso sicher für sich wie Nicolai Jensen für die Günzburger. Der VfL-Rückraum rieb sich auf. Manuel Scholz überwand den Gäste-Block zwar immer wieder einmal mit feiner Wurfkunst, aber trotzdem entfleuchten die Oberbayern auf 17:21.

Mental bleibt der VfL Günzburg ungebrochen

Mental blieben die Günzburger dieses Mal ungebrochen, die Spieler glaubten weiter an ihre kleine Aufstiegschance. Daniel Jäger lief sich immer wieder erfolgreich frei. Beim 24:25 (53.), 25:26 (55.) und 26:27 (57.) war der Direktanschluss jeweils geschafft.

Der Handball-Krimi aus Schwaben stand allerspätestens jetzt auf des Messers Schneide. Tore wurden bei ungebremster Laufbereitschaft zur Mangelware. Jakob Hermann musste wegen eines Kniestoßes kurz vom Feld, Yannick Meye hatte die Rote Karte erhalten und da auch Alexander Jahn erkrankt fehlte, musste in der Günzburger Defensive improvisiert werden. Letzte Einsatzreserven waren längst mobilisiert. Nach dem 27:29 (59.) war dann trotz aller Hingabe Entscheidungsreife.

Nach der Schlusssirene ging das Handball-Fest weiter, jeder der 1500 Zuschauenden wird die mitreißende Begegnung noch lange im Herzen tragen. Ganz am Ende ging das Bier aus – in Bayern immer noch die sicherste Maßeinheit für Zufriedenheit. Auch die Stimmung blieb trotz der Niederlage der Gastgeber fröhlich.

Für Günzburgs Abteilungsleiter Torsten Zofka war es einen Tag nach der Jahreshauptversammlung nicht nur famoser Sport, den er miterlebt hatte, sondern auch ein Hochgesang auf die Günzburger Ehrenamtlichkeit. Ein VfL-Rädchen griff ins andere und ermöglichte einen großartigen, erinnerungswürdigen Abend. Außerdem war es eine Demonstration für den Amateursport. Unglaublich fand er, was Feierabend-Profis zur Ehre ihrer Farben leisten können und wie respektvoll zwei Mannschaften und deren Anhänger trotz komplett unterschiedlicher Zielsetzungen miteinander umgehen können.

Stephan Hofmeister ist "not amused"

Einzig Cheftrainer Stephan Hofmeister schien „not amused“. Seiner Ansicht hat die Veranstaltung vor allem gezeigt, dass der VfL Günzburg schon allein wegen seiner äußeren Möglichkeiten wie der alten Europapokalhalle und der Handball-Begeisterung in der Region eigentlich in die 3. Liga gehört. Schließlich mischte er einen unerwarteten Zwischenton in seine Einschätzung. Eine Bayernliga-Ära könne lange dauern, sinnierte Hofmeister. „Irgendwann endet sie aber auch: Entweder in der 3. Liga oder in der Landesliga.“

Übrigens: Jugendmannschaften von VfL Leipheim, SC Ichenhausen, TSV Ottobeuren und HSG Lauingen/Wittislingen nutzten das generöse Freikarten-Angebot des VfL Günzburg. (AZ)

VfL Günzburg Bieber, Rösch; Baur (2), Pfetsch (1), Meye (1), M. Jahn (1), S. Jahn (3), Scholz (5), Hermann (2), Jensen (2), Heisch (5/3), Dragicevic, Schmidt, Jäger (5)