Der Fielmann-Cup des VfL Günzburg: Ein Turnier zum Zungenschnalzen

Der VfL Günzburg bietet zwei Handball-Tage lang beste Turnier-Organisation. Der Nachwuchs dankt es mit engagierten Leistungen. Heimische Teams feiern Erfolge.

Hoch zufrieden hat Torsten Zofka nach zwei Tagen Nachwuchshandball im Freien Bilanz gezogen. Im Rückblick auf den Fielmann-Cup sprach der Abteilungsleiter des gastgebenden VfL Günzburg von begeisternden Erlebnissen. Tatsächlich war es für alle Beteiligten ein wunderschönes Turnier in einem wohl vorbereiteten Rahmen. In Irene Beck, Siggi Walburger, Jürgen Kees und Wolfgang Siegl hatten souveräne Organisatoren vorausgedacht; während der Veranstaltung packten motivierte Handball-Eltern, Ehrenamtliche, Freunde und Aktive arbeitsteilig an. Da wollten die jungen Sportler nicht zurückstehen.

Erfolgsstory für TSV Niederraunau und VfL Günzburg

Das Mini-Turnier wurde zur Erfolgsstory für die heimischen Teams. Auf den Rasenplätzen des Dossenberger-Gymnasiums setzte sich hier der TSV Niederraunau nach einem phänomenalen Finale 8:6 gegen die Einheimischen durch. Deren Cheftrainer Stephan Hofmeister pfiff das Spiel – und war voll gefordert.

Trainer, Trachtler, Unparteiischer und Fotograf: Stephan Hofmeister. Foto: Ernst Mayer

Bei der E-Jugend obsiegte der TSV Blaustein gegen die VfL-Reserve 6:3, obwohl deren Coach Siggi Walburger taktisch alle Register des modernen Handballsports zog. Im Spiel um Platz drei gewann die Günzburger Erste 17:16 gegen die JSG Alpsee-Grünten.

Doppelsieg bei den D-Jugendlichen

Bei der männlichen D-Jugend zeigten sich die Schützlinge von Trainer Stefan Märkl als schlechte Gastgeber und besiegten die Württemberger aus Blaustein in einer „Abwehr- und Torwartschlacht“ 4:2. Vierter wurde die zweite Günzburger D-Jugend nach einer 7:16-Niederlage gegen HRW Laupheim. Eine kleine Sensation gelang der weiblichen D-Jugend der Gastgeber, als sie im Finale die SG 1871 Augsburg/Gersthofen durch ein 16:11 auf den zweiten Platz verwiesen.

50 Bilder Der Fielmann-Cup für Handball-Junioren in Bildern Foto: Ernst Mayer

Schade aus Sicht der Gastgeber war, dass kein Turnier der männlichen A-Jugend zustande kam. Bei den älteren Jahrgängen richtete die Corona-Zeit offensichtlich erheblichen Flurschaden an. Das gilt auch für die weibliche A-Jugend. Immerhin konnte dort ein Dreier-Turnier gespielt werden. Der TSV Haunstetten gewann den Wettbewerb vor dem VfL Günzburg.

Lesen Sie dazu auch

Bei der männlichen B-Jugend feierte der TSV Blaustein vor dem TSV Schwabmünchen den Turniersieg. Der VfL Günzburg verlor das „kleine Finale“ gegen den TV Altenstadt und enttäuschte mit einem vierten Platz. Selbst knappe Ergebnisse taugten nicht als Trostpflaster. Der auch im Handball aufstrebende FC Bayern München siegte beim Turnier der weiblichen B-Jugend vor dem SSV Schrobenhausen und dem SC Vöhringen.

Kleine Pause: Fans des gastgebenden VfL Günzburg. Foto: Ernst Mayer

Zum Abschluss des Turniers der weiblichen C-Jugend zeigte sich der TSV Niederraunau gegen die Gastgeberinnen mit 9:2 klar überlegen. Bei den C-Jungs gewann Bayernligist VfL Günzburg ein umkämpftes Endspiel gegen den TSV Blaustein. (AZ)