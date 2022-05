Der VfL Günzburg läutet die erste Etappe der Drittliga-Abschiedstour ein

Coach Hofmeister will "Werbung in eigener Sache" sehen: Was sich der als Absteiger feststehende Handball-Drittligist VfL Günzburg fürs nächste Heimspiel vornimmt.

Die Abschiedstour aus der dritten Liga hat begonnen. Zum ersten Spiel nach der Niederlage im Kampf um den Klassenerhalt erwarten die Handballer des VfL Günzburg nun die mHSG Friesenheim-Hochdorf. Anpfiff in der Rebayhalle ist an diesem Samstag, 7. Mai, um 19.30 Uhr.

Die Reserve der Eulen Ludwigsburg ist zu Gast

Hinter dem in Bayern unbekannten Namen der Gäste verbirgt sich die Reservemannschaft der Eulen Ludwigsburg, die nach einigen Erstliga-Jahren aktuell in der 2. Liga Bälle werfen. Friesenheim-Hochdorf spielte in der Hauptrunde in der Gruppe F und wurde dort Letzter. Viele Spiele wurden nur sehr knapp verloren. Der SV 64 Zweibrücken war in der gleichen Gruppe Achter. Da beide im direkten Vergleich je ein Spiel gewinnen konnten, starteten sie mit jeweils 2:2 Punkten in die Abstiegsrunde. Und hier lief es bislang für beide gut. Die Zweibrücker stehen mit 10:4 Punkten auf Platz zwei, was zum Klassenerhalt berechtigen würde, während die Eulen-Reserve mit 9:5 Punkten in Lauerstellung ist. Bei ihrem jüngsten Auftritt gelang der Spielgemeinschaft mit 29:23 (12:9) ein ungefährdeter Sieg gegen die Coburger Reserve. Die meisten Treffer – sieben an der Zahl – erzielte Linkshänder und Siebenmeterspezialist Jan Waldgenbach. Die kompakte 6:0-Deckung erwies sich als schier unüberwindliches Bollwerk für die Franken. Vorne war der ebenso schnellkräftige wie wurfgewaltige Rückraum das Prunkstück.

Als Letzter der Vorrunde, der sich mittlerweile berechtigte Hoffnungen auf den Klassenerhalt machen darf, hat Friesenheim-Hochdorf natürlich plötzlich wieder allergrößte Freude an der 3. Liga entwickelt und wird mit großem Selbstvertrauen an die Donau reisen.

Selbstvertrauen ist abhanden gekommen

Das ist dem VfL Günzburg zu Teilen abhanden gekommen. Vor allem in den jüngsten beiden Auswärtsspielen konnte das Team nicht an die normalerweise starken Leistungen vor heimischen Publikum anknüpfen. Nun geht es darum, sich ordentlich zu verabschieden. Verein und Spieler haben viel in das Abenteuer dritte Liga investiert. Viele Jahre ging es mit dem VfL immer nur steil bergauf, nun steht ein Abstieg an. Auch das gehört zum Sport. Für Chefcoach Stephan Hofmeister darf das kein Grund sein, verkrampft aufzutreten und mit den Handball-Göttern zu hadern. Die verbleibenden Spiele sollen nach seiner Darstellung „zur Werbung in eigener Sache genutzt werden“.

Die Mannschaft ist sich auch einig, dass sie ihren Fans einen Heim-Auftritt wie zuletzt, nach Möglichkeit einen Sieg, auf jeden Fall aber einen wunderschönen Handball-Abend schenken möchte.

Der VfL Günzburg freut sich, dass er sich übers Wochenende 7./8. Mai 2022 auch in der ganzen Breite dieses Sports als bayerischer Spitzenverein präsentieren: Neben der Begegnung der Männer finden vor Ort eine Bayernliga-Frauenspiel, ein Qualifikationsturnier der männlichen C-Jugend und ein Aufstiegsspiel der Männer II zur Landesliga statt. Hofmeister sagt: „Auf all das ist der VfL Günzburg am Ende der dritten Corona-Saison sehr stolz. Einfach war die Zeit nicht.“ (AZ)