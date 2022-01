Ein Tag zum Vergessen für den VfL Günzburg

Weil die Handballer des VfL Günzburg eine Halbzeit lang hilflos agieren, verlieren sie 25:28. Für die Mission Klassenerhalt in der 3. Liga ist das ein Rückschlag.

Die Hypothek einer verpassten ersten Halbzeit war am Ende einfach zu groß. 9:16 lagen die Handballer des VfL Günzburg zum Seitenwechsel zurück, am Ende stand es 25:28. Und während den Spielern des gastgebenden TSV Neuhausen nach dem ersten Heimsieg im neunten Anlauf ganze Felsbrocken von den Herzen fielen, war die Enttäuschung im Tross der Weinroten riesengroß.

Mehr als nur eine Niederlage

Denn es war nicht nur eine Niederlage. Es war einen Schlappe gegen einen potenziellen Kontrahenten in der saisonanschließenden Abstiegsrunde – und sollte Günzburger tatsächlich zusammen mit Neuhausen in eine Gruppe kommen, stehen dort schon vor dem ersten Spiel 0:4 Punkte in der Tabelle. Denn auch das Hinspiel hatte das Team von Trainer Gábor Czakó verloren.

Dem Klassenkampf entsprechend wurde in der Egelsee-Sporthalle ein Handball-Drama aufgeführt. Nichts war von schöner Leichtigkeit des Teamsports, von Vereinsgemütlichkeit oder feiner Ästhetik zu spüren. Zäh wurde auf dem Feld gerungen, verzweifelt auf der Tribüne mitgelitten und angefeuert. Es gab Verletzte, am Ende nur einen Schiedsrichter, Helden und einen Verlierer – den VfL Günzburg.

Personalsorgen

Beide Mannschaften hatten ihre Personalsorgen. Vielleicht machte das vorsichtig. Auf alle Fälle stand das Tempospiel, für das beide Mannschaften bekannt sind, nicht wie gewohnt im Vordergrund. Vielleicht aber wurden zu Beginn auch nur die Kräfte eingeteilt. Bis zum 3:3 – Jakob Hermann zeigte sich aufseiten der Günzburger in bester Spiel- und Wurflaune – auch bis zum 7:5 (13.) verlief die Sache vorsichtig und ausgeglichen. Dann aber legten die Gastgeber ihre Nervosität ab, während sich der VfL weiter nicht so recht traute. Die MadDogs enteilten, ohne dass die VfL-Defensive Zugriff erhielt. In der 25. Minute führte Neuhausen 15:7. Das Halbzeitergebnis war hart, gerecht und Ausdruck Günzburger Hilflosigkeit. Die mitgereisten VfL-Fans waren betroffen, so stellt man sich Nichtabstiegskampf bei einem direkten Konkurrenten nicht vor.

Zugute halten muss man den Weinroten, dass es den Trainern und der Mannschaft in der Halbzeitpause gelang, den Schalter umzulegen. Viel entschlossener kamen die Gäste aus der Kabine, die VfL-Abwehr wurde zum Bollwerk. Und der Günzburger Angriff wirkte plötzlich mutig. Zweimal Sergi Sanchez sowie je einmal Yannick Meye und David Pfetsch trafen für ihre Farben. Alles ging ruckzuck. Beim 16:13 (36.) schien wieder alles drin; die Erfolgsphase gab Auftrieb und neues Selbstvertrauen. Nico Jensen fand zur alten Form zurück und in der 43. Minute stand es plötzlich nur noch 19:17. Die MadDogs wirkten jetzt müde.

Yannick Meye verletzt sich

Aber Drittliga-Handball ist eben schwierig. Der Günzburger Yannick Meye verletzte sich wieder an der Schulter. Sein Teamkollege Sergi Sanchez schied mit einer Oberschenkelverletzung aus.

Und Neuhausen traf plötzlich wieder. 23:17 stand es nach einem Treffer von Julian Reinhardt (48.). etwas später, die Uhr zeigte noch sechs Minuten Spielzeit an, führte der TSV 25:20. War’s das? Noch nicht ganz. Als sich Torwart Josip Kvesic wegen eines Fouls beim Gegenstoß die Rote Karte einhandelte und Andre Alves den fälligen Siebenmeter sicher verwandelte, blies der VfL Günzburg noch einmal zur Aufholjagd. Und tatsächlich: Wieder Alves, erneut per Siebenmeter, gelang drei Minuten vor Schluss sogar das Tor zum 25:24.

Hannes Grundler entscheidet die Partie

Doch die Gastgeber hat in Hannes Grundler eben einen klassischen Führungsspieler, der nun zum Helden wurde. Zunächst tankte er sich irgendwie in Unterzahl durch und traf zum 26:24. 46 Sekunden vor Schluss gelang ihm das 27:24.

Kurz vor der Pause verletzte sich Schiedsrichter Marc Aurel Bude, sodass sein Partner Jonas Ehlert die schwierige Begegnung alleine zu Ende leiten musste. Das gelang ihm gut. Er wirkte sicherer als die Mannschaften. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Bieber, Rösch, Langhans; Kaulitz (1), Pfetsch (4), Kunst (1), M. Jahn, S. Jahn (1), Hermann (4), Meye (1), Jensen (3), A. Jahn, Sanchez (3), Jäger, Alves (7/5), Riemschneider