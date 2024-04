76-Jähriger stürzt von Kleinkraftrad und landet im Krankenhaus

Der 76-jährige Fahrer eines Kleinkraftrads ist unaufmerksam, gerät an eine Verkehrsinsel bei Ichenhausen und stürzt. Dabei verletzt er sich.

Kurz nach dem Ortsausgang von Ichenhausen hat sich am Mittwochnachmittag ein Unfall ereignet. Laut Polizei befuhr ein 76-jähriger Mann mit seinem Kleinkraftrad die B16. Nach dem Ortsausgang bog er nach rechts ab. Da der Mann nicht aufmerksam war, kam er mit seinem Kleinkraftrad zu weit nach links und berührte die Begrenzung der Verkehrsinsel, wodurch er mit seinem Fahrzeug stürzte. Durch den Sturz zog sich der 76-Jährige verschiedene Verletzungen zu, weshalb er zur Behandlung in das Krankenhaus Günzburg gebracht wurde. Er konnte das Krankenhaus noch am selben Tag verlassen. Dabei ist ein Schaden in Höhe von 1000 Euro entstanden. (AZ)

