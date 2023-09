Ichenhausen

vor 10 Min.

Artur Kehrle gibt sein Amt als Fraktionsvorsitzender ab

Artur Kehrle übergibt sein Amt als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler in Ichenhausen an seinen bisherigen Stellvertreter Christian Gorzitze.

Plus Der Vorsitzende der Freien Wählervereinigung Ichenhausen gibt sein Amt im Stadtrat ab. Was den 66-Jährigen dazu bewegt.

Artur Kehrle ist nicht der Typ, der sich gerne in den Vordergrund drängt. Dementsprechend dezent und kurz angebunden teilte der 66-Jährige in der jüngsten Sitzung des Stadtrats Ichenhausen unter dem Punkt Sonstiges mit, dass er sein Amt als Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler abgebe. Nach neun Jahren an der Spitze der Gruppierung soll Schluss sein.

In Zukunft werde mit Christian Gorzitze ein Jüngerer die Position einnehmen. Seiner Funktion als Stadtrat will Kehrle weiter nachkommen. Dass er mitten in der Legislaturperiode seinen Posten zur Verfügung stellt, habe er sich reiflich überlegt. Er tue es aber nicht aus gesundheitlichen Gründen. Artur Kehrle ist seit 2014 Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, davor war er sechs Jahre lang stellvertretender Fraktionsvorsitzender. Dass er das Amt nach so vielen Jahren nicht mehr bekleiden will, darüber habe er seit Längerem nachgedacht und dies auch seiner Fraktion mitgeteilt. Wie er im Gespräch mit unserer Redaktion sagte, sei er in einem fortgeschrittenen Alter, es sei alles eine Frage von "Leistung". Als Fraktionsvorsitzender sei es nicht damit getan, nur an Sitzungen teilzunehmen. Man müsse sich in Themen tiefer hineinarbeiten, viele Termine machen. "Dafür fehlt mir inzwischen die Zeit und der Kopf", gibt Kehrle ohne Umschweife zu. "Ich spüre, dass meine Leistungsgrenze ausgereizt ist." Als Geschäftsführer der Firma KLB Kötztal Lacke und Beschichtungen sei er voll gefordert. Deshalb wolle und müsse er an anderer Stelle reduzieren.

