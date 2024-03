Autofahrer hält Abstand nicht ein: 15-jähriger Mofafahrer stürzt

Ein Pkw überholt in Ichenhausen einen 15-jährigen Mofafahrer zu knapp. Obwohl der Junge stürzt, hält der Autofahrer nicht an.

In Ichenhausen ist ein 15-Jähriger auf der Ettenbeurer Straße gestürzt. Als er in der Nacht von Sonntag auf Montag mit seinem Mofa unterwegs war, wurde er gleich zu Beginn der Straße von einem unbekannten Pkw links überholt. Das berichtet die Polizei. Da der Pkw dabei zu wenig Abstand zu dem Mofafahrer hatte, musste dieser nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen. Dadurch stürzte der 15-Jährige. Das unbekannte Fahrzeug flüchtete in Richtung Rohrer Straße, ohne nach dem Geschädigten zu sehen. Wegen Schmerzen im rechten Unterarm wurde der Verunfallte anschließend vorsorglich in die Notaufnahme gebracht. Nach Angaben des Mofafahrers handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen Audi in dunkler Farbe. Zeugen werden von der Polizei Günzburg gebeten, sich unter der Telefonnummer 08221 9190 zu melden. (AZ)