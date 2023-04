Bei Kontrolle in Ichenhausen Tütchen mit Drogen weggeworfen

In letzter Sekunde wollte sich ein junger Mann der mitgeführten Drogen entledigen, als er in Ichenhausen von der Polizei kontrolliert wurde. Doch das misslang.

Mit Marihuana verstoßen junge Männer in Ichenhausen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Wie die Polizei mitteilt, wurde am Mittwochnachmittag eine kleine Gruppe im Bereich der Vorderen Ostergasse von einer Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg einer Personenkontrolle unterzogen. Während der Kontrolle warf ein 20-Jähriger ein verdächtiges Tütchen mit Inhalt weg. Die Beamten konnten dieses auffinden und feststellen, dass sich in dem Tütchen Marihuana befand. Dieses wurde sichergestellt. Gegen den Tatverdächtigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. (AZ)