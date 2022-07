Bei Unkrautvernichtung Hecke in Brand gesetzt

Ein 51-jähriger Mann will in Ichenhausen mit einem Gasbrenner das Unkraut vor seinem Grundstück vernichten. Das geht gehörig schief.

Am Samstagnachmittag wurde der Polizeiinspektion Günzburg ein Heckenbrand in der Bürgermeister-Demharter-Straße in Ichenhausen mitgeteilt. Vor Ort konnten die Polizeibeamten feststellen, dass zuvor ein 51-Jähriger gegen 17 Uhr mit seinem Gasbrenner das Unkraut vor seinem Grundstück vernichtete.

Die dadurch entstandene Glut ging hierbei auf die unmittelbar daneben befindliche Thujahecke über und setzte diese in Vollbrand. Bis zum Eintreffen der Feuerwehr versuchte der 51-Jährige, seine Hecke zu löschen. Bei dem Löschversuch geriet er selbst in Brand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten durch ihr schnelles Eintreffen vor Ort die Hecke sowie den Heckenbesitzer löschen. Durch den Brand wurden die Hecke sowie zwei Zaunfelder des Grundstücks beschädigt. Der Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Der Grundstücksbesitzer erlitt durch den Brand leichte Verletzungen in Form von Hautverbrennungen und musste zur Untersuchung in das Krankenhaus Günzburg verbracht werden. Gegen den 51-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. (AZ)