Beleidigung an den Briefkasten geklebt

An einem Mehrfamilienhaus in Ichenhausen findet die Polizei einen speziellen Aufkleber. Die Beamten suchen Zeugen für den Vorfall.

Ein Unbekannter hat am Freitagabend zwischen 19.20 und 20.30 Uhr an einem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses in der Hinteren Ostergasse einen beleidigenden Aufkleber angebracht. Auf diesem prangte laut Polizei das Bild eines Afters. Die Beamten entfernten den Aufkleber.

Die Polizei ermittelt nun wegen Beleidigung. Zeugenhinweise werden an die Polizeiinspektion Günzburg erbeten, Telefon 08221/919-0. (AZ)