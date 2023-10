Ichenhausen

Fachkräftemangel: Jugend spricht oft nur von Life-Balance

Gesundheitsminister Klaus Holetschek warnt vor einer Akademisierung in der Berufsausbildung. Er fordert mehr Springer in der Pflege.

Plus Bei einer Podiumsdiskussion mit Gesundheitsminister Klaus Holetschek in der Fachklinik Ichenhausen geht es um den Fachkräftemangel in Bayern. Das sind die Probleme.

Dem Arbeitsmarkt in Deutschland drohen folgenreiche Entwicklungen. In den nächsten Jahren werden allein in Bayern bis zu 635.000 Fachkräfte fehlen. Wie diesem kritischen Mangel gegengesteuert werden kann, wurde in der Fachklinik Ichenhausen auf einem Podium der CSU mit Fachleuten und beruflichem Nachwuchs diskutiert, an dem auch Gesundheitsminister Klaus Holetschek teilnahm.

Als besonders wichtig stellte sich heraus, dass es auch im Handwerksbereich mehr Anerkennung für die berufliche Qualifikation geben sollte und vor allem Praktika während der Schulzeit helfen können, den geeigneten Job zu finden. Es sollten mehr Belobigungen ausgestellt werden, forderte beispielsweise Martin Schmid, Vorsitzender der Wirtschaftsvereinigung Ichenhausen, von den Handwerkskammern.

