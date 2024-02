Fahrerflucht nach Verkehrsunfall in Ichenhausen

Erst hat es gescheppert, dann hat sich der Unfallverursacher einfach aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

In der Marktstraße in Ichenhausen ereignete sich am Freitag gegen 17.45 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 40-Jähriger stellte laut Polizeiangaben seinen Pkw auf dem Parkstreifen vor einer Bankfiliale ab. Als er nur wenige Minuten später zum Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte er an der linken Seite der Heckstoßstange einen Unfallschaden. Die Schadenshöhe beläuft sich nach derzeitiger Schätzung auf rund 1.000 Euro.

Unfallflüchtiger wurde nur um wenige Minuten verpasst

Der bis dato unbekannte Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizeiinspektion Günzburg leitete deshalb ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben, oder Angaben zum unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190, in Verbindung zu setzen. (AZ)