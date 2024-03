Ichenhausen

12:00 Uhr

Familienstützpunkt Ichenhausen braucht eine neue Leitung

Plus Seit Januar gibt es am Familienstützpunkt Ichenhausen keine Leiterin mehr. Die kehrt vermutlich erst im Oktober aus der Elternzeit zurück. Wie es weitergehen soll.

Von Heike Schreiber

Der Familienstützpunkt in Ichenhausen hatte nach der Coronakrise gerade wieder Fahrt aufgenommen. Sozialpädagogin Anne Jäger, die im Herbst 2021 neu dazugestoßen war, hat der Einrichtung, die in erster Linie Angebote der Familienbildung, -freizeit und -erholung sowie Beratung in seinem Portfolio hat, Leben eingehaucht. Doch die junge Frau hat Ichenhausen schon wieder verlassen, die Stelle ist derzeit unbesetzt. Vermutlich erst im Oktober kehrt die in Elternzeit weilende Vorgängerin zurück. Wie die Mitglieder des Stadtrats in der jüngsten Sitzung erfuhren, sei es schwierig, für die auf wenige Monate befristete Stelle einen Ersatz zu finden.

Der Familienstützpunkt musste in den vergangenen Jahren mehrere Krisen überstehen. Zusätzlich zur Coronapandemie mit Lockdown-Maßnahmen und Kontaktbeschränkungen sorgte ein Brand am Familienstützpunkt für Unruhe. Danach hatten vermutlich viele nicht mehr auf dem Schirm, wer und was sich überhaupt dahinter verbirgt. Das änderte sich im Herbst 2021, als Anne Jäger ihre in Elternzeit weilende Vorgängerin vertrat und ab diesem Zeitpunkt 15 Stunden in der Woche im Einsatz war. Die Sozialpädagogin versuchte mit neuen Angeboten, den Familienstützpunkt wieder positiv ins Bewusstsein der Menschen zu bringen.

