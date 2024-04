Grabstein mit Farbe beschmiert: Grabschändung in Ichenhausen

Ein Grab mit Grabstein wurde in Ichenhausen mit Farbe beschmiert und beschädigt. Jetzt ermittelt die Polizei und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat ein Grab auf dem Friedhof in Ichenhausen geschändet. Wie die Polizei mitteilt, wurde das Grab in dem Tatzeitraum vom Montag, 22. April bis Dienstag, 23. April, mit Farbe beschmiert. Es befand sich pinke Farbe sowohl auf dem Grabstein, als auch innerhalb der Bepflanzung. Andere Gräber wurden nicht verschmutzt. Zeugen sollen sich bei verdächtigen Beobachtungen an die Polizeiinspektion Günzburg unter der Telefonnummer 08221-9190 wenden. (AZ)