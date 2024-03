Ichenhausener Synagogengespräch mit Chefredakteur Peter Müller

Rafael Seligmann spricht in der ehemaligen Synagoge mit dem Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen.

Die Reihe der Synagogengespräche in Ichenhausen wird am Dienstag, 19. März, fortgesetzt. Als Gesprächsgast hat Moderator Rafael Seligmann, der auch Initiator der Talkreihe in der ehemaligen Synagoge ist, diesmal den Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen, Peter Müller, eingeladen.

Neben Andrea Kümpfbeck ist Peter Müller seit Mitte September 2023 Chefredakteur unserer Zeitung. Er arbeitete zehn Jahre für den Spiegel als Büroleiter in Brüssel und zuvor als Korrespondent im Hauptstadtbüro. Zuletzt arbeitete er in Brüssel als Kommunikationsberater und Redenschreiber für die Präsidentin der EU-Kommission, Ursula von der Leyen. Müller ist Volljurist und hat in Passau und München sowie anschließend in Harvard studiert.

Das Gespräch in der Ehemaligen Synagoge Ichenhausen beginnt um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. (AZ)