Nach Unfall in Oxenbronn: 12-Jährige ins Krankenhaus geflogen

Eine 12-Jährige fährt mit dem Fahrrad durch Oxenbronn und stürzt. Sie muss mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Wie es dazu kam.

Eine 12-Jährige ist am Donnerstagmittag mit dem Fahrrad auf dem Lärchenweg in Oxenbronn gefahren. Nach Angaben der Polizei bog sie an der Einmündung zur Ulmer Straße auf den neben der Staatsstraße verlaufenden Radweg ab. Dabei streifte sie mit dem Lenker ihres Fahrrades ein neben dem Radweg befindliches Verkehrsschild und stürzte. Mit dem Verdacht auf eine schwere Verletzung wurde das Kind mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (AZ)