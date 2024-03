Schulbus und Lkw stoßen bei Rieden zusammen: 15 Schulkinder unverletzt

Ein Schulbus und ein Lkw stoßen mit den Außenspiegeln auf der Riedener Straße zusammen. Der Lkw-Fahrer fährt laut Polizeiangaben einfach weiter.

Auf der Riedener Straße ist es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einem Schulbus gekommen. Dieser kam aus Rieden, als ihm auf halber Strecke ein Lkw entgegenkam. Weil die Straße nicht breit genug für beide Fahrzeuge war, berührten sich ihre Außenspiegel, während sie aneinander vorbeifuhren. So berichtet es die Polizei. Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt in Richtung Rieden ohne anzuhalten fort. Im Schulbus saßen ungefähr 15 Schulkinder, von denen keines verletzt wurde, so die Information der Polizei Günzburg. Ihr Schulweg konnte anschließend ohne Beeinträchtigungen fortgesetzt werden. Es entstand jedoch ein Sachschaden, der sich nach Angaben der Polizei auf eine Höhe von 5000 Euro beläuft. Weiter wird mithilfe der Fahrzeugbeschreibung ermittelt. (AZ)