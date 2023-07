Sieben Leichtverletzte nach Auffahrunfall bei Ichenhausen

Weil ein Pkw-Fahrer die Situation zu spät erkannte, fuhr er einer Frau auf. In beiden Pkw befanden sich Kinder. Alle Insassen wurden leicht verletzt

Am Sonntagmittag hat sich auf der Staatsstraße zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren ein Verkehrsunfall mit sieben leicht verletzten Personen ereignet. Eine 29-Jährige befuhr nach Polizeibericht mit ihren drei Kindern in ihrem Pkw die Staatsstraße, als sie am Fahrbahnrand an einem Feldweg Fußgänger erkannte. Sie verlangsamte ihre Geschwindigkeit, um diese überqueren zu lassen. Der nachfolgende 39-jährige Pkw-Fahrer erkannte nach Angaben der Polizei die Situation zu spät und fuhr der jungen Frau auf. In seinem Fahrzeug befand sich zudem seine Ehefrau und ein erst wenige Tage alter Säugling.

Durch den Zusammenstoß wurden alle Insassen leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Der Säugling wurde zur genauen Untersuchung mit der Mutter im Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Es entstand ein Sachschaden von circa 12.000 Euro. (AZ)