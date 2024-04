Siebenjähriges Kind bei Unfall in Ichenhausen leicht verletzt

Riesenglück hatte ein siebenjähriger Junge, der in Ichenhausen mit seinem Tretroller unterwegs war. Er wurde von einem Auto erfasst.

Eine 42-jährige Autofahrerin wollte gerade ihr Fahrzeug in die Garage einer Wohnanlage fahren, als es zum unfall mit einem siebenjährigen Buben kam. Am Freitagnachmittag fuhr das Kind mit einem Tretroller im Innenhof einer Wohnanlage in der Christoph-von-Schmid-Straße. Die Autofahrerin bog laut Polizeiangaben mit ihrem Auto in den Innenhof ein und wollte geradeaus in die Garage fahren. Hierbei übersah sie den Siebenjährigen und erfasste das Hinterrad des Tretrollers mit ihrer Fahrzeugfront. Der Bub stürzte dadurch zu Boden und verletzte sich nur leicht. Er zog sich eine Schürfwunde am Arm zu. (AZ)