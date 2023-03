Staatsstraße zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren wird gesperrt

Ab Dienstag, 7. März, wird zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren gebaut. Dafür wird der 2,7 Kilometer lange Abschnitt der Staatsstraße vier Monate lang gesperrt.

Zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren beginnen am Dienstag, 7. März, die Arbeiten des zweiten Bauabschnitts zur Erneuerung der Staatsstraße 2023. Nachdem Ende 2021 der erste Abschnitt der St2023 zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren saniert wurde, beginnt am Dienstag die Erneuerung des zweiten Teilstücks der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Günztal und Kammeltal. Für die Bauarbeiten auf dem verbliebenen 2,7 Kilometer langen Streckenabschnitt muss die Staatsstraße rund vier Monate bis Juni dieses Jahres voll gesperrt werden. Dabei wird auch der begleitende Radweg und die Ichenhauser Straße in Ettenbeuren saniert.

Arbeiten zwischen Ichenhausen und Ettenbeuren

Innerorts ist von der Kreuzung Ichenhauser Straße / Krumbacher Straße in Ettenbeuren bis zum Ortsausgang auf Höhe der Kammel die Sanierung der Fahrbahndecke geplant. Außerorts wird der komplette Asphaltaufbau der Staatsstraße erneuert und der Untergrund mitsamt Frostschutzschicht ertüchtigt. Im Talbereich der Kammel wird der Straßendamm dabei durch den Einbau von Zwischenlagen aus Geogittern verstärkt. Die Alleebäume entlang der Straße werden im Bereich der Erdarbeiten mittels extra angebrachter Baumschutzmatten vor Einwirkungen von außen geschützt. Auf dem parallel zur Staatsstraße verlaufenden Radweg werden im Zuge der Maßnahme Schadstellen beseitigt.

Im Asphaltoberbau der viel befahrenen Verbindungsstraße haben sich über die Jahre erhebliche Schäden entwickelt, sodass Substanz und Zustand der Straße sukzessive abgenommen haben. Die Analyse von Asphaltbohrkernen der Strecke ergab, dass der Oberbau für eine Deckschichterneuerung zu stark beschädigt ist. Daher wird der gesamte Asphaltoberbau ausgetauscht. Um eine standsichere Fahrbahn herzustellen und die vorhandenen Schäden dauerhaft zu beseitigen, muss im zweiten Bauabschnitt hauptsächlich im Talbereich der Kammel verstärkt in den Baugrund eingegriffen werden.

Staatsstraße gesperrt: Umleitungen sind ausgeschildert

Neben der Staatsstraße muss auch die Querung des Kammeltalradwegs sowie ab Ostern der straßenbegleitende Radweg entlang der St2023 und die Ichenhauser Straße in Ettenbeuren gesperrt werden. Umleitungsstrecken werden ausgeschildert. Für Anwohner der Ichenhauser Straße in Ettenbeuren bleiben Zufahrtsmöglichkeiten erhalten.

Die offizielle Umleitung für Kraftfahrzeuge erfolgt im Norden über die Kreisstraße GZ17 Hochwang – Wettenhausen. Auch der straßenbegleitende Radweg wird ab Ostern über den dort vorhandenen Radweg geleitet. Radfahrer und Radfahrerinnen sowie Fußgänger und Fußgängerinnen auf dem Kammeltal-Radweg werden ab Unterrohr über Kirchweg, Sonnenstraße und Riedweg durch Ettenbeuren und zurück umgeleitet.

Das Staatliche Bauamt bittet um Verständnis für auftretende Behinderungen sowie um Beachtung der Verkehrsführung und den damit verbundenen Verkehrssicherungsmaßnahmen. (AZ)