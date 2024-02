Vollbremsung in letzter Sekunde: Frau kommt vor Schienen zum Stehen

Trotz blinkendem Rotlicht und sich senkenden Schranken fährt eine Frau bei Ichenhausen auf einen Bahnübergang. Sie bremst rechtzeitig, doch ihr Auto wird beschädigt.

Gerade noch rechtzeitig ist am Dienstag eine 34-jährige Frau mit ihrem Auto zum Stehen gekommen, als diese bei Ichenhausen über einen Bahnübergang fahren wollte. Ihr Auto wurde dennoch beschädigt. Laut Polizei war die Autofahrerin kurz vor 14 Uhr auf der B16 von Ellzee kommend in Richtung Ichenhausen unterwegs. Schließlich übersah die 34-Jährige am Bahnübergang kurz nach der Einmündung der Kreisstraße GZ 6 das Rotlicht und die sich bereits senkenden Schranken. Die Frau musste eine Vollbremsung machen und kam noch vor den Schienen zum Stehen. Die sich senkende Schranke traf jedoch ihren Pkw im Heckbereich, sodass ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstand. Verletzt wurde die Fahrerin nicht, der Unfall beeinträchtigte nicht den Schienenverkehr. (AZ)

