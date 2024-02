Ichenhausen

vor 2 Min.

Wie der Einzelhandel in Ichenhausens Zentrum gestärkt werden soll

Wie soll es mit dem Einzelhandel in Ichenhausen weitergehen? In der jüngsten Sitzung des Stadtrats wurden erste Erkenntnisse vorgestellt.

Plus Nach mehr als einem Jahrzehnt wird das Einzelhandelskonzept für Ichenhausen angepasst. Die Leerstandsflächen bieten auch eine Chance.

Von Heike Schreiber Artikel anhören Shape

Das letzte Einzelhandelskonzept, das für die Stadt Ichenhausen erstellt wurde, liegt schon ein paar Jahre zurück. Genauer gesagt, wurde es 2010 entworfen. Angesichts der rasanten Entwicklungen im Einzelhandel passt es nicht mehr zu den jetzigen Gegebenheiten, es musste fortgeschrieben und aktualisiert werden. Die Ergebnisse stellte Manfred Heider vom gleichnamigen planenden Büro in der jüngsten Stadtratssitzung vor. Seine erste Bilanz: Schwarz malen müsse man nicht, im Gegenteil seien die Rahmenbedingungen für Ichenhausen durchaus günstig. 42 Ladengeschäfte und damit nur eines weniger als vor 13 Jahren seien positiv zu werten. Mit dem Begriff Innenstadtmanagement warf der Planer ein wichtiges Schlagwort für die Zukunft in den Raum.

Die Stadt Ichenhausen nimmt seit 1987 an der Städtebauförderung teil. Um aber künftige Anforderungen insbesondere des Stadtkerns hinsichtlich Wohn-, Aufenthalts- und Standortqualität in Einklang zu bringen, wird das bisherige Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept (ISEK) fortgeschrieben. In diesem Zusammenhang sollte ergänzend auch das Einzelhandelskonzept angepasst werden. "Da kamen wir ins Spiel, denn seit dem letzten Konzept ist viel passiert", betonte Planer Manfred Heider. Der Onlinehandel habe massiv zugenommen, der Marktanteil der kleinen und mittleren nicht-filialisierten Fachgeschäfte sei verstärkt zurückgegangen, der Anteil der Fachmärkte mit großen Verkaufsflächen hingegen steige zusehends. Leerstände in Zentren, nicht nur in Ichenhausen, sondern bundesweit, seien die Folge.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen