Wie Ichenhausens Stadtrat an jüdische Mitbürger erinnert

In diesem Haus in der Heinrich-Sinz-Straße mussten sich die letzten zehn Juden in Ichenhausen aufhalten, ehe sie am 8. März 1943 abtransportiert worden sind.

Plus Vor 80 Jahren wurden die letzten zehn Jüdinnen und Juden aus ihrer Heimatstadt deportiert. Jetzt setzt die Stadt Ichenhausen mit einem Gedenken ein besonderes Zeichen.

Von Till Hofmann

Bernbach Jeanette. Bissinger Lina. Blüth Irma geb. Reichenberger. Blüth Ellen. Brodmann Fanny. Erlanger Levi. Goldberg Dina. Goldberg Hanna. Harburger Karl. Neuburger Doris. So stehen in alphabetischer Reihenfolge die zehn Namen in der Liste des dritten und letzten Transports von Jüdinnen und Juden aus Ichenhausen. Die Spalte mit den Geburtstagen und Geburtsorten folgt akkurat, danach stehen Straße und Hausnummer des letzten Wohnorts in Ichenhausen. Darüber ist zu lesen: "Deportiert am 8. März 1943; wahrscheinlicher Bestimmungsort: Auschwitz."

Deportiert am 8. März 1943; wahrscheinlicher Bestimmungsort: Auschwitz.

