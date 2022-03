Zwei Auseinandersetzungen bei der Disco W3 in Ichenhausen

Ein Security-Mitarbeiter des W3 in Ichenhausen tritt einen Gast, nachdem dieser bedrohlich auf ihn zugeht. Auf dem Parkplatz gibt es später eine andere Schlägerei.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 3.50 Uhr in der Diskothek W3 im Wettenhauser Weg zu einem Streit zwischen einem 35-jährigen Security-Mitarbeiter und einem Gast. Nachdem der Gast in der Disco mehrere Personen belästigt hatte, sollte er der Örtlichkeit verwiesen werden. Dabei gerieten der Gast und der Security-Mitarbeiter in einen verbalen Streit. Als der Gast daraufhin laut Polizei drohend und mit erhobenen Fäusten in Richtung des Security-Mitarbeiters lief, trat dieser den Gast gegen den Oberkörper. Dieser wurde zur vorsorglichen ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus Günzburg verbracht.

Knapp zwei Stunden später gab es gegen 5.30 Uhr auf dem Parkplatz der Diskothek zunächst eine verbale Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Der Streit entwickelte sich in gegenseitige Schubsereien, wodurch die Situation eskalierte. Ein 27-Jähriger wurde von einer männlichen Person aus der gegnerischen Personengruppe mehrfach ins Gesicht geschlagen, bis er zu Boden ging. Der Mann erlitt mittelschwere Gesichtsverletzungen und musste in das Krankenhaus Günzburg eingeliefert werden. Der unbekannte Täter stieg mit seinen Begleitern in ein Auto und verließ den Parkplatz. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung blieb erfolgslos. Der Täter war etwa 25 Jahre alt, circa 1,95 Meter groß und trug dunkle Bekleidung. Zeugen sollen sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung setzen. (AZ)