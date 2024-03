Ichenhausen

In Ichenhausen eröffnet ein neuer Discount-Baumarkt

Am 25. März eröffnet in Ichenhausen der Bauaktiv Discount Baumarkt. Geführt wird das Geschäft von Patrick Teschner (links) und Benedikt Merten.

Plus Im vergangenen Jahr hat der Sonderpreisbaumarkt in Ichenhausen zugemacht. Am 25. März ist der Startschuss für ein neues Geschäft. Was die Kunden dann erwartet.

Von Heike Schreiber

15 Jahre lang prangte an der Günzburger Straße in Ichenhausen das rote Logo des Sonderpreisbaumarkts. Ende vergangenen Jahres schloss das Geschäft, das bei Kunden besonders dafür geschätzt wurde, dass sie hier stückweise Schrauben oder Nägel kaufen konnten, seine Pforten. Doch die Räume blieben nicht lange leer: Nach gut zwei Monaten Umbau und Renovierung öffnet am 25. März an selber Stelle wieder ein Baumarkt. Der Name ist mit Bauaktiv Discount Baumarkt zwar ein anderer, das Konzept und das Sortiment aber ähnlich wie bisher.

Aus einem roten wird künftig ein blaues Logo. "Wir haben uns umorientiert und umgeflaggt", erklärt Sven Rosenberg, der auch weiterhin zusammen mit Olaf Hartwich die Geschäftsführung innehat. Der Standort in Ichenhausen habe sich bewährt, 15 Jahre habe das Geschäft hier gut funktioniert, das wolle man nicht aufgeben. Dass Kunden hier Eisenwaren nach Bedarf und zu Kilopreisen kaufen könnten, sei bestens angekommen. "Das ist unsere Speerspitze", nennt es Rosenberg. Das Konzept sei geeignet, werde jetzt nur leicht abgeändert und biete ihm und seinem Partner andere Möglichkeiten. "Wir können stärker auf regionale Bedürfnisse eingehen."

