vor 39 Min.

Maximilian Feicht: „Die werden mich so schnell nicht los“

Die Fußball-Familie Feicht: Tochter Sabrina, Sohn Florian, Vater Max und Sohn Tobias spielen allesamt in den Farben des TSV Behlingen-Ried.

Plus Maximilian Feicht steht beim Kreisklassisten TSV Behlingen-Ried im Tor. Mit 52 Jahren. Auch seine Kinder spielen im Verein Fußball.

Von Alois Thoma

Dass ein Torwart in einer Momentaufnahme während der zweiten Saisonhälfte in 14 von 16 Punktspielen für sein Team zwischen den Pfosten stand, ist an sich nichts Besonderes. Bei Ihnen aber schon, oder, Herr Feicht?

