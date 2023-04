Melanie Huml: "Wiedersehen mit Waisenkindern hat mich sehr berührt"

Die Europaministerin war im Landkreis Günzburg: Ein Gespräch über Menschlichkeit in Ursberg, die Landesgartenschau in Günzburg, Bargeldobergrenzen und eine Kabinettsumbildung.

Frau Huml, Sie sind ja fast ihr halbes Leben als Abgeordnete im Bayerischen Landtag. Heuer werden es 20 Jahre. Und Sie gehören mit 47 Jahren auch bereits seit 2007 der Staatsregierung an. Wie ist das in so jungen Jahren, an Schaltstellen die Landespolitik mitzubestimmen?



Melanie Huml: In der Tat sitzt in der Staatsregierung nur noch Innenminister Joachim Herrmann, der eine um ein Jahr längere Dienstzeit als Kabinettsmitglied hat. Dann folgen auf den Tag genau Markus Söder und ich. Mit meinem Lebensalter senke ich immer noch den Altersdurchschnitt im Kabinett. Aber es ist auch gut, dass andere Junge nachkommen. Gleichzeitig ist es schon ein Alleinstellungsmerkmal, wenn du die Jüngste bist. Dadurch war ich sofort im Landtag und in der Fraktion bekannt. Aber das Alter an sich ist ja noch kein Qualifikationsmerkmal. Es war für mich dennoch damals der Anspruch, auch die Themen und Anliegen meiner Altersgruppe einzubringen.

Sie sind am Dienstag in den Landkreis Günzburg gekommen. Aus welchen Gründen?



Huml: Ich habe mir zunächst einmal einen Teil des Geländes der Landesgartenschau angesehen beziehungsweise, wie es bis zum Jahr 2029 aussehen soll. Dann ist ja die Stadt Günzburg Gastgeberin. Ich bin ein Fan von Landesgartenschauen seit 2012, als Bamberg diese Blumenschau ausgerichtet hat. Ich war am Ostermontag in Bamberg mit meiner Familie auf dem damaligen Gartenschau-Gelände unterwegs. Da gibt es einen Wasserspielplatz und andere größere Spielplätze für Kinder. Auch Sportangebote sind dort. Das Gelände wird auch elf Jahre nach der Landesgartenschau von der Bevölkerung unheimlich gern genutzt. Die Landesgartenschau ist nicht nur eine Gelegenheit, über ein paar Monate hinweg schöne Blumen zu bewundern. Es ist etwas, von dem noch Generationen in der Stadtentwicklung etwas haben.

Und das vom Freistaat gefördert.



Huml: Meistens sind es 50 Prozent der Investitionen. Und wenn manchmal die EU noch mit dabei ist, kann die Förderung sogar bis 80 zu Prozent betragen.

Da wären ja dann Sie unter Umständen gefragt, mit anzuschieben. Normalerweise ist das Umweltministerium das für die Landesgartenschauen zuständige Haus, das sich vor der Festlegung auf künftige Orte mit dem Landwirtschaftsministerium ins Benehmen setzt.



Huml: So ist es. Was mich gefreut hat, ist die Tatsache, dass der Günzburger Stadtrat die Ausrichtung einstimmig beschlossen hat. Und dass auch der komplette Kreistag dazu steht. Wir erleben ja auch, dass Kommunen gar nicht das Positive an einer solchen Landesgartenschau sehen können. Dann geht es nur noch um Kostenfragen. Dabei bedeutet die Schau einen großen Entwicklungsschritt. Wenn ich noch einmal das Beispiel Bamberg anführen darf: Das Gelände war vor der Landesgartenschau eine Industriebrache. Jetzt ist es ein Stadtteil – ein Teil davon bebaut, ein anderer Teil vereint Freizeitangebote, Spiel und Sport mit der Natur. Während des Osterspaziergangs ist mir bewusst geworden, dass auch ganz viele Menschen aus dem Landkreis kommen und sich in diesem Teil der Stadt richtig wohlfühlen. Es ist ein nachhaltiges Projekt für die ganze Region.

Also war es richtig, dass sich Günzburg so eingesetzt hat?



Huml: Definitiv. Jede Landesgartenschau hat ihre eigenen Besonderheiten. In Günzburg sollen sehr stark die Flüsse integriert werden. Außerdem: Die Landesgartenschau ist eine Marke. Die Menschen kennen das und kommen. Das ist ein Pfund für die Region, sie macht auf sich aufmerksam. Hier kann es mit dem Legoland besonders attraktiv werden: Da können die Großeltern mit den Enkeln zur Landesgartenschau und die Enkel mit den Großeltern ins Legoland.

Europaministerin Melanie Huml hat in Ursberg die vor einem Jahr aus der Ukraine geflüchteten Waisenkinder, die teils mehrfach behindert sind, besucht. Foto: Volker Ellerkmann/Staatskanzlei

Dann wäre mindestens ein Zweitagesausflug garantiert. Nochmals zu Ihrer Rolle als Europaministerin zurück. Warum sind Sie hier?



Huml: Mich haben die Planungen interessiert. In dem Auwald, den wir angeschaut haben, ist bereits einiges mit EU-Geldern entstanden. Und es war schon auch die Frage, ob im Zuge der Landesgartenschau europäische Mittel verwendet werden können. Da müssen wir schauen. Mir war es wichtig, vor Ort zu sehen, was passieren soll, damit ich das dann auch vertreten kann. Von Planungen aus Akten zu erfahren, reicht mir nicht aus. Als Europaministerin hat mich ebenfalls interessiert, wie es den mehrfach behinderten, großteils Waisenkindern, die vor einem Jahr aus der Ukraine gekommen sind, im Landkreis Günzburg geht. Ein Teil der Kinder ist ja in München und ein anderer Teil einige Tage später in Memmingen gelandet. Das Ziel war das Dominikus-Ringeisen-Werk in Ursberg. Wir haben damals auf dem Münchner Flughafen auf die Ankunft mitten in der Nacht gewartet. Das Wiedersehen mit den Kindern jetzt hat mich sehr berührt.

Was genau hat Sie am Dienstagnachmittag berührt?



Huml: Ganz verschiedene Dinge. Als Beispiel nehme ich die Leiterin des ukrainischen Heimes, Viktoria Putina, die damals schilderte, wie sie Menschen gesucht hat, die sich um "ihre Kinder", wie sie gesagt hat, kümmern. Sie hat etliche Absagen bekommen. Deshalb ist sie Bayern auch so dankbar, dass hier die Kinder willkommen sind. Es hat mich im Rückblick gerührt, was damals alles möglich gemacht worden ist. Die Kinder mit Behinderungen sind mit Zügen vom Südosten der Ukraine nach Polen gebracht worden. Die polnische Fluggesellschaft wollte den Transport aber nur übernehmen, wenn so viele Betreuerinnen und Betreuer wie Menschen mit Behinderung im Flugzeug sind. Zwölf Pflegerinnen und Familienangehörige haben bei Weitem nicht ausgereicht. Also hat der örtliche polnische Bürgermeister seine Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Etliche Menschen haben sich daraufhin gemeldet und sind als Betreuerinnen und Betreuer mitgeflogen. Es macht das Bild einer Gesellschaft aus, dass man auch dem Schwächeren hilft. Und dass wir uns dafür mit dem Dominikus-Ringeisen-Werk offen gezeigt haben, zeichnet Bayern aus.

Mit welchem Wort würden Sie beschreiben, was Sie in Ursberg empfunden haben?



Huml: Mit dem Wort "Freude". Ich habe gespürt, dass die Kinder gut angekommen sind, einige arbeiten in geschützten Werkstätten, einige liegen wegen ihrer starken Behinderung nach wie vor im Bett, das ihr Zuhause ist. Und es gibt aber auch andere, die bisher kaum mobilisiert waren und die nun in auf sie zugeschnittene Rollstühle sitzen können und nicht nur die Welt aus dem Bett erleben müssen.

Das alles ist durchaus kostspielig, und es gab zu Beginn viele Fragen wegen der Finanzierung.



Huml: Der sogenannte Rechtskreiswechsel war äußerst kompliziert. Bei den Kindern handelt es sich ja nicht um Asylbewerber, die dem Asylbewerberleistungsgesetz zugerechnet werden. Hier geht es bei den Kindern um Fragen und Kosten von Menschen mit Behinderungen, um Eingliederungshilfe et cetera. Aber ich bin zuversichtlich, dass das Problem zwischenzeitlich wie so einige andere bürokratische Hürden zufriedenstellend gelöst werden konnte.

Funktioniert die Finanzierung jetzt?



Huml: Meinen Informationen nach ja. Wenn wir von Menschlichkeit sprechen, dann ist es richtig, dass man nicht fragt: Was bringt denn derjenige uns mal? Dann muss einfach nur gelten, dass wir ein Menschenleben retten. Gerade in Ursberg trifft man auf Führungskräfte mit eben jenem von Mitmenschlichkeit geprägten Menschenbild. Wenn ich da zum Beispiel an Schwester Katharina denke: Sie fragt nicht: Wie kann ich ein Problem loswerden? Sie will nur wissen: Wie und wo kann ich helfen?

Woher gibt es den Kontakt zur Ukraine?



Huml: Seit dem Beginn des russischen Angriffskrieges lassen wir uns regelmäßig vom ukrainischen Generalkonsul informieren. Außerdem haben wir nach wie vor ein im März 2018 eröffnetes Büro des Freistaates in Kiew. Wir sind meines Wissens das einzige Bundesland, das Beziehungen in dieser Form unterhält. Ich war im Oktober 2021 selbst dort, um es zu besuchen. Zudem haben wir seit einigen Jahren eine gemeinsame Regierungskommission als Freistaat mit der Ukraine, um eben das Land auf seinem Weg in Richtung Westen zu begleiten. Das heißt, zum Beispiel im Justizbereich zu helfen gegen die Korruption. Ich habe die dortige Ministerriege als offen und motiviert erlebt. Die wollten ihr Land in Richtung Europäische Union führen. Deshalb bin ich nach wie vor überzeugt davon, dass der Krieg Russlands nicht nur einer gegen die Ukraine ist, sondern auch einer gegen westliche Werte wie Meinungs- und Pressefreiheit, Vielfalt und Toleranz.

Sie haben von den mehrfach behinderten Menschen gesprochen, die gleichwohl Flüchtlinge sind. Viele Kommunen treibt gerade die Flüchtlingsfrage um. Sie wissen gar nicht mehr, wie sie die Flüchtenden noch unterbringen sollen.



Huml: Viele Menschen wollen nach wie vor helfen und unterstützen. Aber wir merken auch, dass Kommunen an ihre Grenzen kommen – an die Grenzen der Integrationsfähigkeit. Es wäre schon wünschenswert, dass der Bund dies auch merkt und artikuliert. Da geht's darum, dass man die Kommunen stärker bei der Finanzierung unterstützt. Aber es geht auch darum, dass man innerhalb Europas nicht bei jedem Kontingent sagt: Die können zu uns. Ortskräfte aus Afghanistan aufzunehmen, ist keine Frage gewesen. Es war eine moralische wie menschliche Verpflichtung. Dass man jetzt nochmals 1000 Menschen aus Afghanistan pro Monat aufnimmt, freiwillig, obwohl dort keine deutsche Botschaft mehr ist – wir wissen nicht einmal genau, wer von dort kommt – kann ich nicht nachvollziehen; zumal in einer Zeit, in der Landräte und Oberbürgermeister aller Couleur große Probleme damit haben, Wohnraum aufzutreiben. Wenn der Bund nach dem Prinzip handelt, "Wir schicken euch die Menschen, ihr kümmert euch schon darum", läuft etwas schief.

Als Europaministerin treten Sie an, bayerische Interessen in Brüssel zu vertreten. Ein Reizthema ist die Einführung einer Obergrenze beim Bezahlen mit Bargeld.



Huml: Man tickt da in Brüssel ganz anders. Es wird argumentiert, mit dieser Obergrenze wolle man der Geldwäsche vorbeugen. Wir sind der Ansicht, dass sich kriminelle Organisationen auch nicht von irgendeiner Obergrenze aufhalten lassen. Für uns ist Bargeld nach wie vor einen traditionell hohen Stellenwert. Zweimal hatte ich bislang ein Gespräch mit der irischen Kommissarin für Finanzdienstleistungen, Mairead McGuiness. Die konnte sich gar nicht vorstellen, dass es bei uns Menschen gibt, die ihr Auto nach wie vor mit Bargeld bezahlen.

Und wie ist der Stand der Dinge?



Huml: Angesichts der Grundsatzüberzeugungen in Rat und Parlament ist die Position Bayerns eher schwierig. Schon jetzt gilt in Deutschland ein Barzahlungsverbot bei Immobiliengeschäften. Eine weitere Verschärfung lehnen wir ab. Ich werde im weiteren EU-Gesetzgebungsverfahren dafür kämpfen, dass die Bargeldobergrenze möglichst hoch eingezogen wird, ganz werden wir sie nicht mehr vermeiden können.

Vor Klaus Holetschek waren Sie bis Januar 2021 Gesundheitsministerin in Bayern. Ministerpräsident Markus Söder nahm eine Kabinettsumbildung vor, weil er wohl fürchtete, dass Corona-Pannen auf die Staatsregierung und damit auf ihn zurückfallen könnten. Unter anderem waren Corona-Testergebnisse an zehntausende Urlaubsrückkehrer nicht gemeldet worden. Und es gab Vorwürfe, dass Masken zu überteuerten Preisen gekauft wurden. Fühlen Sie sich da gerecht behandelt?



Huml: Das mit dem "überteuert" finde ich deshalb spannend, weil Nordrhein-Westfalen pro Maske noch einen Euro mehr bezahlt hat. Damals war es die Maxime, in einem leer gefegten Weltmarkt an Masken zu kommen, um Menschenleben zu retten. Normalerweise versorgen sich Krankenhäuser, Arztpraxen und Altenheime selbst damit. In dieser Situation haben Menschen Verantwortung übernommen und gehandelt. Hinterher das und jenes besser zu wissen, ist wohlfeil. Stellen Sie sich einmal vor, wir hätten ewig lange Preisverhandlungen geführt und wären am Schluss mit leeren Händen dagestanden. Dass eine Politikerin in herausgehobener Position kritisiert wird, ist in Ordnung. Was sich aber meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und auch die in den Verwaltungen, die Überstunden ohne Ende geschoben haben, anhören und was sie lesen mussten, geht gar nicht. Zur Kabinettsumbildung: Der Ministerpräsident hat eine Veränderung für notwendig erachtet. Das ist seine souveräne Entscheidung. Markus Söder wollte jedenfalls, dass ich Teil der Staatsregierung bleibe, weil er meine Arbeit und mich schätzt.

Gehören Sie dem nächsten Kabinett an?



Huml: Da warten wir mal ab, was im Herbst rauskommt. Zunächst einmal entscheidet der Wähler. Ich finde, man sollte jeden Schritt nacheinander gehen. Das bedeutet, jetzt gute Arbeit abliefern, dann ein ordentliches Ergebnis bei der Wahl einfahren.

Und dann wieder die Entscheidung des Ministerpräsidenten abwarten.



Huml: Genau. Ich kann nur sagen, es macht mir nach wie vor sehr viel Freude, für die Menschen in unserem Land zu arbeiten.

Zur Person: Melanie Huml wurde am 9. September 1975 in Bamberg geboren. Sie ist seit Oktober 2004 approbierte Ärztin. Dem Bayerischen Landtag gehört die CSU-Politikerin bereits ein Jahr früher an. 2007 wurde sie dann erstmals in die Staatsregierung berufen – zunächst als Staatssekretärin im Arbeits- und Sozialministerium, später in derselben Position im Umwelt- und Gesundheitsministerium (2008 – 2013). Gesundheitsministerin war die heute 47-Jährige von 2013 an. Seit dem 1. Januar 2021 ist sie in der Staatskanzlei Ministerin für Europaangelegenheiten und Internationales. Seit beinahe 18 Jahren ist die Politikerin mit dem Rechtsanwalt Markus Huml verheiratet. Das Ehepaar hat zwei Söhne.