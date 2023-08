Interview

17:15 Uhr

Zeichner des Mengele-Comics: "Ich war erleichtert, ihn am Ende sterben zu lassen"

Plus Der Zeichner der Graphic Novel "Das Verschwinden des Josef Mengele", Jörg Mailliet, über einen abscheulichen Charakter, viel schwarze Tinte und das Böse.

Von Till Hofmann Artikel anhören Shape

Wie sind Sie auf dieses gemeinsame Projekt mit Alexis Nolent, der sich Matz nennt, und dem Romanautor von "Das Verschwinden des Josef Mengele", Olivier Guez, gekommen? Wie haben Sie zusammengearbeitet, sich so abgestimmt, dass die Graphic Novel wie aus einer Hand wirkt?



Jörg Mailliet: Ich bin als Letzter zu diesem Projekt gekommen. Mein Verleger suchte einen Zeichner, und der Text war bereits von Matz geschrieben worden. Er war der Meinung, dass mein Stil gut zu dieser Art von Geschichte passen würde. Als ich diesen Vorschlag erhielt, las ich gerade ein Buch über die Rattenlinie und die Fluchtnetzwerke der Nazis. Es gibt wohl keine Zufälle! Die Aufteilung des Textes war so gut auf den Roman (den ich gelesen hatte und sehr mochte) abgestimmt, dass es für mich einfach war. Natürlich habe ich mir einige Freiheiten genommen und meine eigenen Elemente hinzugefügt, aber alles lief flüssig und ohne viel Hin und Her zwischen uns. Grafisch entschied ich mich dafür, schnell und ohne viele Skizzen zu arbeiten. Die Zeichnung musste roh und dunkel sein, mit viel schwarzer Tinte.

Wie lange und wo haben Sie an "Das Verschwinden des Josef Mengele" gearbeitet?



Mailliet: Ich habe aus einem Gefühl der Dringlichkeit heraus gezeichnet, ohne den Wunsch nach Ästhetik. Ich habe in meinem Büro zu Hause gearbeitet, in der Bretagne und auch in Berlin, wo meine ganze Familie noch lebt. Ich habe viel im Internet recherchiert und mich durch Olivier Guez rückversichert, der drei Jahre lang an dem Thema gearbeitet hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen