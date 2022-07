15 Absolventen an der Eberlin-Mittelschule in Jettingen-Scheppach

15 Schülerinnen und Schüler wurden feierlich an der Eberlin-Mittelschule in Jettingen-Scheppach verabschiedet. Die Besten wurden mit Geldpreisen geehrt.

Mit einer festlichen Feier verabschiedete Rektor Jochen Voto die 15 Schülerinnen und Schüler der 9. Klasse an der Eberlin-Mittelschule in Jettingen. Musikalisch umrahmt wurde die Verabschiedung durch den Schulchor unter der Leitung von Sarah Weng. Die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach und die Firma Ludo Fact GmbH ehrten und beschenkten die Schulbesten Michael Stocker (1,7), Lea Moser (2,3) und Adrian Lange (2,3). Zusätzlich wurden die besten Schülerinnen und Schüler in den berufsorientierenden Zweigen von der Raiffeisenbank Augsburger Land West und der Sparkasse Günzburg-Krumbach mit Geldpreisen geehrt: in Technik Michael Stocker und Matthias Wünsch, in Ernährung und Soziales Siriyaphon Sakares und Mina Stahl sowie in Wirtschaft und Kommunikation Adrian Lange.

Folgende Entlassschülerinnen und -schüler durften von ihrem Klassenlehrer Dominik Kreuzer die Zeugnisse in Empfang nehmen:

Klasse 9a: Suel Caglar, Emirhan Dagdelen, David Dashi, Jonas Gastel, Nick Hein, Aleyna Korkmaz, Adrian Lange, Lea Moser, Sarah Neumann, Siriyaphon Sakares, Ömer Satir, Mina Stahl, Michael Stocker, Matthias Wünsch, Aran Yildiz. (AZ)