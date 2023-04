Autofahrer missachtet Vorfahrt: Totalschaden bei zwei Fahrzeugen

Bei einem Verkehrsunfall in Jettingen-Scheppach entsteht an beiden beteiligten Autos ein Totalschaden. Auch die Feuerwehr ist mit 25 Einsatzkräften vor Ort.

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagabend in Scheppach ereignet. Laut Polizeibericht wollte ein 41-Jähriger, der gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf der Robert-Bosch-Straße in südlicher Richtung unterwegs war, an der Einmündung nach links in die Siemensstraße einbiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt, sodass es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Fahrzeug kam. Vor Ort waren 25 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Scheppach im Einsatz.

Kreuzung würde "mehr Farbe" nicht schaden

Der 38-jährige Fahrer und der Unfallverursacher blieben unverletzt, jedoch entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Es sei eine unfallträchtige Kreuzung, die "mehr Farbe" vertragen konnte, sagte ein Polizist vor Ort. Die Vorfahrtsituation wäre dann besser signalisiert. (AZ)