Betrunkener Radler fährt mit 2,7 Promille durch Scheppach

Ohne Licht und stark alkoholisiert stoppte eine Polizeistreife einen Radfahrer, der nachts durch Scheppach fuhr.

Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten am Donnerstag kurz vor Mitternacht in der Robert-Bosch-Straße in Scheppach ein Radfahrer auf. Er fuhr ohne Licht auf dem Gehweg Richtung Siemensstraße. Bei der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Ein mit dem Alkomaten durchgeführter Test erbrachte einen Wert von knapp 2,7 Promille. Deshalb unterbanden sie die Weiterfahrt und ordneten eine Blutentnahme an. (AZ)