Betrunkener Radler stürzt und beschädigt geparktes Auto

Beim Überqueren der Hauptstraße in Jettingen kommt ein Radler zu Fall und prallt gegen ein Auto. Die Polizei stellt fest, dass der Mann viel Alkohol intus hat.

Ein 54-jähriger Fahrradfahrer wollte am Samstag kurz vor Mitternacht in Jettingen die Hauptstraße überqueren. Dabei stürzte er laut Polizei und prallte gegen ein am Fahrbahnrand geparktes Auto. Der Radfahrer blieb unverletzt, verursachte aber an dem Wagen einen Schaden von etwa 200 Euro.

Bei der Unfallaufnahme nahmen die Streifenbeamten der Verkehrspolizei Günzburg Alkoholgeruch wahr. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von weit über zwei Promille. Der Radfahrer musste zur Blutentnahme. Den Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. (AZ)