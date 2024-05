Der Kiesabbau in Jettingen-Scheppach wird noch einige Jahre fortgeführt

Der Bau- und Umweltausschuss des Marktes stimmte einer Fristverlängerung des Kiesabbaus im Bereich der Mooshöfe zu. Bis Ende 2028 darf der Rohstoff entnommen werden.

Im Bereich der Mooshöfe in Jettingen-Scheppach darf auch bis Ende des Jahres 2028 weiter Kies abgebaut werden. Einer entsprechenden Anfrage durch das Landratsamt hat der Bau- und Umweltausschuss der Marktgemeinde in der vergangenen Sitzung zugestimmt. Es ist nicht das erste Mal, dass der Kiesabbau an derselben Stelle verlängert wurde.

Ursprünglich wäre die Frist für den Kiesabbau am 31. Oktober 2022 ausgelaufen. Diese wurde aber frühzeitig verlängert, sodass der Abbau bis Ende des laufenden Jahres noch möglich wäre. Nun möchte das Landratsamt die Frist erneut verlängern und hat den Markt um eine Stellungnahme gebeten. Demnach dürfte das Unternehmen, welches im Jahr 2012 die Genehmigung hierfür erteilt bekommen hat, bis Ende 2028 Kies abtragen und soll die entsprechende Fläche bis Ende 2029 renaturiert haben.

5800 Quadratmeter Kies sollen in Jettingen-Scheppach abgebaut werden

Laut Bürgermeister Christoph Böhm handelt es sich um eine verbleibende Kiesfläche von etwa 5800 Quadratmetern, die abzutragen ist. Das gesamte Abbaugebiet wurde von Beginn an in vier Abschnitte unterteilt, wovon zwei heute bereist renaturiert sind. Auf den zwei verbleibenden Flächen befindet noch der Rohstoff, der im Nass-Abbau der Natur entnommen wird. Der eigens hierfür ausgehobene See muss schließlich wieder verfüllt und renaturiert werden. Auf Teilen dieser verbleibenden zwei Flächen hat es bereits eine Verfüllung gegeben. Der Bau- und Umweltausschuss stimmte mit einer Gegenstimme der Fristverlängerung des Kiesabbaus zu.

