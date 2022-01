Die Polizei findet an der Burgauer Rastanlage eine Präzisionsschleuder

Beamte kontrollieren einen 35-jährigen Autofahrer an der A8-Rastanlage "Burgauer See" - und finden eine verbotene Waffe.

Bei der Kontrolle des Autos eines 35-Jährigen an der Rastanlage „Burgauer See“ an der A8 hat die Polizei am Samstagnachmittag eine Präzisionsschleuder (Schleuder mit Armstütze) gefunden. Bei dem Gegenstand handelt es sich, wie es im Polizeibericht heißt, um einen "verbotenen Gegenstand im Sinne des Waffengesetzes".

Die Schleuder wurde sichergestellt. Der 35-Jährige konnte nach Entrichtung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 350 Euro seine Fahrt fortsetzen. (AZ)