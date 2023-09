Ermittlung wegen Strafvereitelung nach Kontrolle auf der A8

Kurz vor einer Verkehrskontrolle auf der A8 wechseln Fahrer und Beifahrerin die Sitze. Der Grund: Der Mann durfte den Wohnmobilanhänger gar nicht fahren.

Am Donnerstagabend haben Beamte der Verkehrspolizei Günzburg durch „Bitte Folgen“ einem Fahrer eines Wohnmobils mit Anhänger auf der A8 bei Jettingen-Scheppach signalisiert, dass dieser einer Kontrolle unterzogen werden sollte. Unmittelbar nach Eingabe des Kontrollsignals verlangsamte das Wohnmobil seine Geschwindigkeit deutlich. So berichtet es die Polizei. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die Beamten feststellen, dass der Fahrer nun auf dem Beifahrersitz saß und das Gespann durch die Mitfahrerin gelenkt wurde. Nach Eröffnung des Strafverfahrens gegen die beiden Insassen räumte der Mann ein, dass sie die Plätze tauschten, da er nicht in Besitz eines Anhängerführerscheins sei. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Gegen die Mitfahrerin wird aufgrund versuchter Strafvereitelung ermittelt. (AZ)