Jettingen-Scheppach

12:09 Uhr

Feuerwehr löscht in Jettingen-Scheppach rauchendes Metallfass

Rauchgeruch lag im Bereich des ehemaligen Untiedtgeländes in Jettingen-Scheppach in der Luft. Ein Metallfass qualmte in einer leer stehenden Lagerhalle.

Die Freiwillige Feuerwehr Jettingen-Scheppach wurde am Freitag gegen 17.25 Uhr im Bereich des ehemaligen Untiedtgeländes gerufen. Die eingesetzte Feuerwehr Jettingen und eine Streife der Polizei Burgau entdeckten in einer leer stehenden Lagerhalle ein Metallfass. Laut Polizeiangaben hatte offensichtlich jemand etwas verbrannt. Beim Eintreffen der rund 20 Einsatzkräfte qualmte es nur noch. Die Feuerwehr löschte das Metallfass vollends ab. (AZ)

