Hochwertige E-Bikes am Bahnhof gestohlen

Die Besitzer stellen ihre Mountainbikes am Bahnhof in Jettingen-Scheppach ab und sichern sie mit Schlössern. Als sie zurückkommen, fehlt jede Spur von den Rädern.

Am Samstag in der Zeit von 11 bis 19 Uhr sind am Bahnhof in Jettingen zwei hochwertige E-Bikes entwendet worden. Es handelte sich laut Polizei um zwei Mountainbikes vom Modell Cube Stereo Hybrid, Farbe schwarz, Kettenschaltung, 29 Zoll Reifengröße.

Die Fahrräder wurden am Fahrradständer abgestellt und mit zwei Schlössern gesichert. Die beiden E-Bikes hatten einen Zeitwert von insgesamt 7200 Euro. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Burgau zu melden. (AZ)