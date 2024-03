Kreisverkehr in Scheppach für mehrere Tage gesperrt

In Scheppach stehen für mehrere Tage Bauarbeiten an. Wie sich das auf den Verkehr im Ort auswirkt.

In der kommenden Woche, vom 18. bis zum 22. März, werden Randeinfassungen des westlichen Kreisverkehrs an der Siemensstraße in Scheppach saniert. Hierfür muss der Kreisverkehr nach Angaben des Staatlichen Bauamtes Krumbach teilweise gesperrt werden. Der Verkehr auf der Staatstraße St2025 wird einer Pressemitteilung der Behörde zufolge mit Einschränkungen weiterhin fahren können. Lediglich der Ausfahrast in die Siemensstraße und damit die Zufahrt zu den Outlet-Geschäften werde hier nicht möglich sein. Eine kleinräumige Umleitung wird eingerichtet. Die Zufahrt über die Robert-Bosch-Straße bleibt laut Behördenangaben weiterhin möglich.

Da die Arbeiten nur in teilweiser Sperrung erfolgen, sei eine großräumige Umleitung für den überörtlichen Verkehr nicht erforderlich. Dennoch werden die Verkehrsteilnehmer mit kleinen Einschränkungen im Baubereich konfrontiert werden, informiert das Staatliche Bauamt. (AZ)