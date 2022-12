Lastwagen verliert Eisplatten während der Fahrt auf der A8

Lastwagenfahrer müssen im Winter vor der Fahrt das Fahrzeugdach von Eis und Schnee befreien. Auf der A8 wurde ein Lkw bei Jettingen gestoppt, der das wohl nicht tat.

Die Streife der Autobahnpolizei war am Montagnachmittag auf der A8 nahe Jettingen-Scheppach hinter einem Lastwagen unterwegs, als sich Eisplatten von der Plane des Fahrzeugdachs lösten. Die Beamtinnen und Beamten unterzogen den Lkw am nächstmöglichen Parkplatz einer Kontrolle. Im Rahmen der Kontrolle stellten sie fest, dass die Ladung nicht vorschriftsmäßig gesichert war. Erst nachdem der 22-jährige Fahrer die Ladung gesichert und die restlichen Eisplatten von der Plane entfernt hatte, durfte er die Fahrt fortsetzen. Zudem musste der ausländische Fahrer eine Sicherheitsleistung in dreistelliger Höhe hinterlegen. (AZ)